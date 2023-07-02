"العليمي" يوجه بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث مهرجان تعز وتوقيف المتسببين ومعالجة الجرحى

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، محافظ محافظة تعز بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث المؤسفة التي رافقت مهرجان العيد بمدينة تعز اليوم السبت، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية.



وقال المصدر إن "التوجيهات الرئاسية تضمنت توقيف المتسببين، وكل من يشتبه بعلاقته في إفساد فرحة العيد خلال المهرجان المخصص لتكريم الفنان الكبير محمد محسن عطروش".



وأضاف، أن التوجيهات شملت التكفل بعلاج الجرحى، وجبر أي أضرار على خلفية تلك الأحداث المؤسفة، وضمان عدم تكرارها تحت أي ظرف كان.



وأهاب المصدر بكافة الأجهزة المنظمة لمثل هذه الفعاليات الحرص على تأمينها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتجنب كل ما من شأنه إثارة الفرقة وتهديد حياة المواطنين، ووحدة الصف بعيدا عن المعركة والعدو الرئيسي للشعب اليمني المتمثل بالمليشيات الحوثية المدعومة من نظام ولاية الفقية في إيران.



وفي وقت سابق اليوم، أصيب شخصان على الأقل، جراء تدافع واشتباك بالأيادي بين الجماهير لحقها إطلاق نار وذلك خلال اختتام فعالية مهرجان العيد بميدان الشهداء بتعز.



ووفق مصادر محلية، فإن ذلك جاء بسبب رفض بعض الجماهير توزيع صور عضو المجلس الرئاسي طارق صالح وتقطيعها ما أدى حدوث مشادة ولغط في أوساط الحشود، وإطلاق رصاص، مؤكدة أن من بدأ بإطلاق الرصاص هم مرافقين يتبعون مدير مكتب الثقافة أثناء تقطيع الصور.

