رئيس الأركان يشيد بدور المنطقة العسكرية الأولى في المعركة الوطنية والدفاع عن الجمهورية والوحدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أشاد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، السبت، بدور المنطقة العسكرية الأولى في المعركة الوطنية وحفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة.



جاء ذلك خلال لقائه برئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى العميد الركن عامر عبدالله حطيان وعدد من قيادات المنطقة، بحضور رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه ومستشار وزير الدفاع اللواء الركن محمد الحبيشي، وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة.



وأكد ابن عزيز، على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية والعسكرية بالمنطقة العسكرية الأولى، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها الوحدات العسكرية التابعة لها في مواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وعلى رأسها تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.



كما شدد رئيس هيئة الأركان، على الاهتمام بالجاهزية البشرية والقتالية لمواجهة التحديات.



من جانبه أكد رئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى، على الجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية لمنتسبي المنطقة، والاستعداد الكامل لتنفيذ أي توجيهات للقيادة السياسية والعسكرية، مثمنًا الاهتمام الذي تحظى به المنطقة من القيادة السياسية والعسكرية.

