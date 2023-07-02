شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب تاريخ 2 يوليو 2023 في السعودية التحديث اليومي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب تاريخ 2 يوليو 2023 في السعودية التحديث اليومي 2023/07/02 الساعة 08:36 صباحاً (جهينةيمن) سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 2-7-2023 يجب الانتباه إلى أن الأسعار المشار إليها في الجدول السابق هي متوسط أسعار الذهب بأسواق المال في السعودية اليوم، ولا يمكن الاعتماد عليها كأسعار نهائية في محلات الصاغة في المملكة العربية السعودية. بقية التفاصيل في الاسفل

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