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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل طالب سعودي يجيب على ورقة الامتحان ويذهل المصححين

في واقعة غريبة من نوعها قد أثارت صورة ورقة إجابة امتحان لطالب حالة من الجدل بسبب إجابته المميزة عن أحد الأسئلة وقد تم تداول العديد من التعليقات الإيجابية على تلك الطالب وكان نص السؤال في امتحان اللغة العربية أعرب الجمل الآتية ” خلق الله الإنسان من عجل ” لنتفاجأ بإجابة الطالب حيث قال ” خلق : فعل ماضى لم ينسى فاعله ( لن أكتب مبنى للمجهول تأدبا مع الله عز و جل ” وهذا وإن دل على شيء فيدل على مدى احترام هذا الطالب لعظمة الله عز وجل.

رد فعل المعلم على اجابة الطالب

وقد تفاعل المعلم مع ورقة الإجابة الخاصة بالطالب رد فعل المعلم وقام بتصويرها ومشاركتها على موقع التواصل الاجتماعي وتباينت ردود الأفعال المختلفة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بينما كان رد فعل المعلم في غاية الروعة إذ كتب له ” بارك الله فى علمك وأدبك وأحسنت .. ممتاز ” و اعطى للطالب الدرجة الكاملة فى الامتحان ٢٠ درجة.

تعليقات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي

وأما عن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وغيرها فنجد أن باص قد علق بكتابة ” اتربى كويس على معرفة ربه ودينه ..

بقية التفاصيل في الاسفل

فى وجود مثله لا نخشى على وطن ”وكتب الأخير ” وراء هذا الطالب أم وأب احسنوا تربيته فعلا من المحرج وضع الآيات القرانية مواضع الإعراب “وإلى هنا نكون قد انتهينا من سرد هذا الموضوع تابعونا لكل ما هو جديد.