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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2-7-2023 مقابل الجنيه خامس أيام عطلة عيد الأضحى

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

أظهرت ماكينات الصراف الألي بالبنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي اليوم، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

أوضح الموقع الرسمي للبنك المصري الخليجي على شبكة الإنترنت سعرالريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بقية التفاصيل في الاسفل

سعر الريال السعودي في بنك مصر

عرض الموقع الإلكتروني بنك مصر سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، عند 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في ميد بنك

قدرت ماكينات الصراف الألي سعرالريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 7.98 جنيه للشراء، 8.26 للبيع.

سعرعملة المملكة العربية السعودية في بنك التنمية الصناعية

توقف سعر الريال السعودي في موقع بنك التنمية الصناعية على شبكة الإنترنت، مقابل الجنيه المصري، عند 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

ثبت سعر الريال السعودي بماكينات الصراف الألى في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 8.14 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك سايب

أعلن موقع بنك سايب سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 8.10 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

في حين سجل موقع بنك البركة سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 8.03 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بينما عرض الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري سعر

الريال السعودي

اليوم، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.