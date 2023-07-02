شكرا لقرائتكم خبر عن إنه دين جميل .. شريكة النجم الفرنسي كريم بنزيمة تتحدث عن إسلامها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إنه دين جميل .. شريكة النجم الفرنسي كريم بنزيمة تتحدث عن إسلامها

علقت شريكة النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، عارضة الأزياء الأمريكية، جوردان أوزونا، على اعتناقها الدين الإسلامي عقب انتقال مهاجم ريال مدريد السابق إلى صفوف نادي اتحاد جدة في السعودية.c

وجوردان، التي أنجبت الطفل الرابع لبنزيما، أوضحت في حديث إعلامي مع مجلة "Yo Dona" نقلت مقتطفات منه صحيفة "ماركا" الإسبانية أنها كانت قد أشهرت إسلامها في مسجد مدريد، وأنها لم تستطع كبح مشاعرها ودموعها بعد النطق بالشهادتين.

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وبالإضافة إلى ذلك، أصرت جوردان على أن اهتمامها بالإسلام هو أمر جاد وأنه وبعد البحث كثيرا في تفاصيله توصلت إلى استنتاج مفاده أنه دين "جميل".

وقالت أوزونا إنها بكت خلال قراءة القرآن، في شهر رمضان الماضي، مسلطة الضوء على قراءتها لكتاب "الطريق المقدس إلى الإسلام" الذي يحكي قصة مسيحي اعتنق الإسلام في نهاية المطاف.

"لقد بحثت كثيرا وقرأت عن هذا الدين، وأجده جميلا. كل ما قرأته عنها حركني. قرأت القرآن في رمضان فأبكي. قرأت أيضا كتاب الطريق المقدس إلى الإسلام عن مسيحي اعتنق الإسلام مثلي. كتاب ثمين حقا".