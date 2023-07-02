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عدن - ياسمين التهامي - من هو أغنى رجل في السعودية بعد الوليد بن طلال؟ من هو وكم تبلغ ثروتة

صنف مؤسس مجموعة سليمان بن صالح العليان في العام ٢٠٠٢ كواحد من أثرى الرجال في العالمآ وفي العام 2016 حلت عائلة الملياردير السعودي سليمان العليان المرتبة الأولى ضمن لائحة فوربس لأثرى العائلات العربية، بثروة قدرت بـ ٨ مليارات دولار. بقية التفاصيل في الاسفل لم يولد سليمان العليان وفي فمه ملعقة من ذهب فقد كابد وعانى الكثير ليصل لهذا الموصل فمنذ ولادته لم تكن حياته سهلة. ولد سليمان العليان في مدنية عنيزة في القصيم عام ١٩١٨، وكان والده يعمل في مجال تجارة التوابل، ويتخذ من المدينة المنورة مركزًا له؛ إلا أنه أُرغم على العودة إلى عنيزة فبدأ بالإتجار بالمواد الغذائية في الأحساء والبحرين. توفى والده وهو في الرابعة من عمره، درس في البحرين المراحل الأساسية لكنه لم يكمل تعليمه الثانوي فقد ترك دراسته ليبدأ العمل مبكرًا ففي العام ١٩٣٦ بدأ بالعمل في شركة نفط البحرين بابكو في منصب مراقب لقياس كميات الزيت في حقل عوالي، مقابل راتب زهيد جدًا، فقرر العودة إلى السعودية. بعد عودته عمل في شركة أرامكو، وعمل في البداية بقسم المحركات، ثم عمل لاحقًا مشرفًا على مستودعات قطع غيار السيارات والشاحنات؛ ليتم ترقيته وتكليفه بمسؤولية استيراد ما تحتاجه الشركة من الخارج.

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