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عدن - ياسمين التهامي - خروف ملكي يأسرقلوب السعوديين ويكتسح مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات واسعة بعدم التضحية به

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ل "تيس" تميز بجمال شكله وبياض شعره ونعومته. وأظهر الفيديو التيس يكسوه الشعر الأبيض الناعم بشكل كثيف، وبدا قوي البنية، مع اكتساب أذنيه وأنفه لون وردي، ما زاد من جماله. بقية التفاصيل في الاسفل وأثار التيس دهشة وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الإشادة بما يخلقه الله عز وجل، كما تضمنت عبارات طريفة من أبرزها ما كتبه مغرد "أذبح نفسي ولا أذبحه". https://t.co/6ddh2NN99r

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