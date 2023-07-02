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عدن - ياسمين التهامي - بسبب حزام الأمان..شاهدمواطن سعودي يتعرض لموقف محرج أمام صديقه أثناء قيادة سيارة زوجته

وثق مقطع فيديو تعرض شخص لموقف محرج أمام صديقه أثناء قيادته سيارة زوجته. وأظهر الفيديو شخص يجلس على مقعد قيادة السيارة وصديقه يجلس على المقعد المجاور له، فيما بدأ الأخير بالضحك بعدما تفاجأ بوجود ورود على حزام الأمان الخاص بالسيارة . بقية التفاصيل في الاسفل وقال الشاب لقائد السيارة ، شكلك رابط مزهرية، ورد عليه الأخير موضحا أنها سيارة زوجته.

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