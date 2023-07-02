شكرا لقرائتكم خبر عن بديل الكيراتين مكون سري ضعيه على الشامبو يجعل شعرك حرير تطويل وتكثيف وانبات الفراغات بسرعة صاروخ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بديل الكيراتين مكون سري ضعيه على الشامبو يجعل شعرك حرير تطويل وتكثيف وانبات الفراغات بسرعة صاروخ

تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن قرص سحري نستطيع من خلاله تطويل الشعر وذلك بعد تعرض الشعر للتساقط بشكل مستمر مع تواجد الفراغات فتم إيجاد الحل في قرص الأسبرين الذي يستخدم كمسكن للصداع والسخونة ما لا يعلمه الكثير أنه يمكن استخدامه في تكثيف الشعر وتطويله والتخلص من الصلع بشكل نهائي وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة استخدام القرص للشعر.

مكونات استخدام القرص للشعر نجد لاستخدام وصفة القرص للشعر نحتاج إلى عدة مكونات سهلة وبسيطة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية. قرص اسبرين. ملعقة قرنفل مطحونة. ربع كوب ماء. شامبو. طريقة تحضير وصفة القرص للشعر تحضر الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة يمكن للجميع أن يقوم بعملها وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

بقية التفاصيل في الاسفل

نحضر وعاء ونضع به الاسبرين والماء والقرنفل. نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس ويذوب الأسبرين تماما. نضع الشامبو مع التقليب المستمر. نقوم بغسل الشعر بهذا الخليط ثم نشطفه وسوف نلاحظ مدى طول الشعر في وقت قصير جدا وتكرر الوصفة مرتين أسبوعيا. وصفة ثانية لتطويل الشعر توجد الكثير من الوصفات التي يمكن استخدامها بالقرص وسوف نوضح وصفة ثانية ذات فعالية كبيرة للشعر من خلال النقاط التالية .

المكونات:

قرص اسبرين. ماء. ملعقة بن. شامبو. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به الاسبرين والماء نقلبهم حتى يذوب الأسبرين. نقوم بوضع البن بعد ذلك مع استمرار التقليب . نضع الشامبو ونقلبه مع المكونات ونقوم بغسل الشعر به. تساعد تلك الوصفة أيضا على تطويل الشعر وتنعيمه بواسطة القهوة. تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا. نصائح تطويل الشعر غسل الشعر مرتين أسبوعيا فقط. استخدام زيوت طبيعية وشامبوهات طبيعية لتطويل الشعر. تسريح الشعر مرتين يوميا بمشط خشبي جيد. تناول كمية كبيرة من الماء وخاصة في فصل الصيف للتقليل من جفاف الشعر. تناول الفواكه والخضروات لتغذية الشعر بشكل دائم. تدليك فروة الرأس بشكل يومي لمدة عشر دقائق قبل النوم. الحرص على التخلص من القشرة بشكل فوري عند وجودها. خلطة تطويل الشعر

يستخدم ماسك الزنجبيل في تطويل رهيب للشعر ، عليكي وضع ملعقة كبيرة من الزنجبيل مع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من زيت الجوجوبا مع ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند ، صن اخلطي هذه المكونات وضعي الجميع علي فروة الرأس لمدة نصف ساعة ثم اغسلي شعرك بالشامبو الخاص بكي ستلاحظين الفرق المذهل ، كما توجد وصفات طبيعة تساعد على تطويل الشعر بسرعة جدا وهي وضع ملعقتين من زيت الخروع مع ملعقتين زيت اللوز الحلو وملعقتين من زيت الزيتون البكر مع صفار بيضة واحدة ثم اخلطي هذه المكونات معا ، حتي تحصلي على خليط متجانس وضعي الخليط علي الشعر الخاص لمدة ثلاثة ساعات ، سوف يعمل على تطويل شعرك بجنون وتطويل للركب باستعمال هذه الوصفة الجهنمية الجبارة