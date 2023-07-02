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عدن - ياسمين التهامي - مواطن سعودي يروي قصة طلاق زوجين بسبب علبة بيبسي بعد زواج استمر 7 سنوات !

كشف مواطن قصة طلاق زوجين بعد رحلة زواج مدتها 7 سنوات بسبب علبة بيبسي . وقال المواطن : " اتصلت الزوجة على زوجها وهو راجع من العمل تطلب منه إحضار علبة بيبسي لها ". بقية التفاصيل في الاسفل وتابع : الزوج دخل البقالة واشترى الأشياء الأساسية ونسي البيبسي ولما دخل البيت فكت الزوجة الأكياس ووجدت كل شيء موجود إلا البيبسي. وأضاف : الزوج قال لزوجته نسيته وردت الزوجة " ما نسيت إلا البيبسي هذي حركاتك معي دائما أنت كذا وتصرفاتك معي إني آخر اهتماماتك ولا تعطيني قيمتي أصلاً " . وواصل المواطن أن الزوجة بدأت تتحدث عن قضية الاهتمامات وتستحضر عشرات القصص السابقة وربطتها بكل منطقة رفض لها وتطور الحديث حتى انتهى بالطلاق . واستطرد : " الزوج قال يعني على علبة بيبسي تطلبي الطلاق وأنا اللي سويت لك وسويت لك ففعل الزوج ونفذ الطلاق"

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