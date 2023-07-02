خلال خمس سنوات.. مقتل وإصابة 84 شخصًا من العاملين في مشروع "مسام" أثناء تأدية مهامهم في نزع الألغام الحوثية في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف مدير العمليات بمشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، والتابع لمركز الملك سلمان، سلمان رتيف، اليوم الأحد، عن مقتل وإصابة 84 من العاملين في المشروع، منذ تدشين المشروع عمله منتصف 2018.

جاء ذلك خلال استقباله، وفد حقوقي، وناشطون قاموا بزيارة مقر المركز في مدينة مأرب، برئاسة وكيل وزارة الإعلام أحمد ربيع؛ للاطلاع على المشروع وانجازاته التي قام بها منذ تدشينه العمل منذ خمس سنوات.

وبين مدير العمليات بالمشروع خلال الزيارة، أن المشروع ضحى خلال القيام بمهامه الماضية بالعشرات من العاملين منهم 34 شهيدًا، وأكثر من 50 جريحًا ومعاق من نازعي الألغام في المشروع.

وأوضح، أن فريق المشروع تمكّن من نزع أكثر من 400 ألف لغم زرعتها مليشيا الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية منذ تدشينه العمل منتصف 2018، معتبراً ذلك "انتصار انساني كبير حققه المشروع".

وخلال اللقاء الذي حضره، مدير العلاقات بالمشروع محمد احمد الولص، وخبراء المشروع وعدد من المختصين في مسام، استعرض مدير المشروع، ما قدمه المشروع منذ تأسيسه منتصف العام 2018 وحتى اليوم.

وتطرق السيد رتيف إلى قيام المشروع بتدريب وتأهيل فرق مسام بتطبيق معايير الأمن والسلامة، ودعم النازعين بأحدث الأجهزة لكشف الالغام ونزعها، مع توفير الدعم اللوجستي الكامل لانجاح كل مهام مسام في الاراضي اليمنية.

كما قدم للوفد شرح مفصل عن أنواع الالغام الحوثية التي تم نزعها، وكيفية التعامل معها في الميدان، فضلاً عن شرحه للاجهزة والمعدات التي يستخدمها مشروع مسام في مهامه الميدانية في اليمن.

وخلال الزيارة قام الوفد بالإطلاع على أجنحة معرض صور المشروع، بدءًا بجناح شهداء الانسانية الذي ضحى بهم مسام في مهامه الماضية والبالغ عددهم 34 شهيداً، وأكثر من 50 جريحًا ومعاق من نازعي الألغام في مشروع مسام.

كما اطلع الوفد على الجناح الخاص بصور بعض ضحايا الالغام من المدنيين نساءً وأطفال في عدد من المحافظات اليمنية.

وفي ختام الزيارة، عبر وكيل وزارة الاعلام والثقافة أحمد ربيع عن شكره للحكومة السعودية لقرارها في تمديد مشروع مسام في اليمن للعام السادس على التوالي.

كما ثمن الوكيل ربيع، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمنح مشروع مسام وسام الشجاعة تقديرا لما قدمه من جهود ونجاحات وانجازات انسانية كبيرة حققها خلال السنوات الخمس الماضية من اجل تامين حياة الانسان اليمني.

وأوضح الوكيل ربيع إن زيارته لمشروع مسام ومعه الوفد الحقوقي والاعلامي تأتي تقديرًا للدور الإنساني الكبير الذي يقوم به مسام في سبيل إنقاذ حياة اليمنيين من الألغام التي حرثت بها الأرض مليشيا الحوثي الإرهابية.

وكان مدير العلاقات العامة بالمشروع محمد الولص بحيبح قد قدم خلال اللقاء شرحًا عن الجهود الانسانية لمشروع مسام ودعم السعودية المستمر للمشروع.

وقال بحيبح: "إن ماتقوم به السعودية من دعم وتمويل وادارة مشاريع انسانية في اليمن واهمها مشروع مسام يؤكد التوجه الصادق والاخوي والمسئول من الحكومة السعودية تجاه اليمن واليمنيين بكل مسئولية انسانية واضحة".

وأشاد الوفد الزائر بالخدمات الكبيرة التي يقدمها مشروع مسام في اليمن، والجهود الكبيرة والإنسانية التي يقوم بها في نزع الألغام الحوثية؛ للحفاظ على أرواح اليمنيين في مختلف المحافظات.

جدير بالذكر أن الحكومة اليمنية كانت قد اتهمت مليشيا الحوثي بنزع أكثر من مليون لغم في عدد من المحافظات اليمنية منذ انقلابها على الدولة، في احصائية قالت إنها الأكبر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.