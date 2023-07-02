شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء موسم الحج 2023 .. بيان عاجل من السعودية بشأن العمرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد انتهاء موسم الحج 2023 .. بيان عاجل من السعودية بشأن العمرة

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام محلية سعودية عن نائب وزير الحج السعودي، أن نائب وزير الحج السعودي صرّح أن موسم العمرة سيبدأ مباشرةً بعد موسم الحج. وأكدت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ في مختلف منافذ المملكة الدولية (الجوية والبرية والبحرية) وتسهيل سفرهم، وذلك بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”. بقية التفاصيل في الاسفل وأشارت “مديرية الجوازات” إلى أنها سخرت جميع إمكاناتها البشرية والتقنيات المدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة؛ لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها لموسم الحج، وتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

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