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عدن - ياسمين التهامي - عاجل من الديوان الملكي: وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود

أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، بأن الديوان الملكي السعودي أعلن عن وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود في يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023م / 14 ذي الحجة 1444م، حيث تقدم الديوان الملكي بأحر التعازي وصادق المواساة للشعب السعودي. “بيان من الديوان الملكي” بقية التفاصيل في الاسفل أنعى الديوان الملكي ببالغ الأسى والحزن، وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود، انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الأحد الموافق 1444/12/14، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة، نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. من هو الأمير طلال بن منصور

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