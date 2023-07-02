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عدن - ياسمين التهامي - للمغتربين..السعودية تعلن عن قائمة جديدة بالمهن المسموح للمقيمين في المملكة العمل بها بدون كفيل

ان الحكومة السعودية مهتمة بجذب العمالة من غير المواطنين السعوديين إلى المملكة حيث أنها بحاجة الى عمالة في جميع المجالات لكن دخول الاجانب للمملكة محدود بالكفيل حيث يسهل في دخول الاجانب إلى المملكة وهو الامر الذي يجد فيه الكثير صعوبة بالدخول

لذلك بدئ الكثيرون بالتوافد الي المملكة عقب اكتشاف الابار النفطية حيث بدئت المملكة منذ ذلك الحين في استقدام الكثير من الكوادر الفنية والمهنية من مختلف انحاء العالم.

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في اخر القرارات والمراسيم التي اعلن عنها في المملكة فقد تقرر الغاء الكفالة للمقيمين داخل السعودية والوافدين اليها في بعض المجالات من اجل تسهيل عملهم وابعادهم عن اي ضغوطات مجتمعية تستغل ظروف الاجتماعي لهم فقد منحت المملكة فرصة لبعض المجالات في ان يتمكنوا من العمل دون احتياج لكفيل.

احتياجات المملكة في سوق العمل بالمهن المختلفة

في ظل الاحتياجات الشديدة من المملكة في بعض المهن فقد اتاحت المملكة لهذه الفئات العمل دون اي احتياج لكفيل للعمل وهو في ظل الحدود التي وضعتها القوانين داخل المملكة, وتحتاج المملكة الي العديد من العمال المهرة في تخصصات مختلفة والذين منهم الامريكيون والاوروبيون الذين يعملون في مجالات البتروكيماويات.

فيما يعمل العديد من المصريين في مجالات هامة بالمملكة كالتمريض والتدريس والاطباء والمهندسين, كذلك يعمل العديد من العمال الفلبيين في مجالات الصحة والنفط.

فيما حددت المملكة بعض المجالات التي يمكن العمل بها بدون كفالة والتي كان منها:

المهن الادارية.الاطباء والتمريض.المهندسين الميكانيكا.المدراء الاداريين.المقاولات.الورش والحرف اليدوية.المقاولات.

والعديد من المهن الاخري المختلفة التي تواجهه المملكة فقر في العمالة داخلها من غير السعوديين فيما تحاول المملكة الي ادخال السعوديين في العديد من المجالات المختلفة والتي تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الي الغاء الكفالة بالتنقل الوظيفي والسفر والعمل داخل المملكة.