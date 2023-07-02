بدعم سعودي.. وصول شحنة من مولدات الأكسجين لدعم المراكز الصحية في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - وصلت إلى ميناء عدن البحري، الأحد، أول شحنة من مولدات الأكسجين؛ تمهيدًا لتسليمها إلى مستشفى تريم بمحافظة حضرموت ومستشفى لودر بأبين، بدعم من مركز الملك سلمان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وحسب وكالة سبأ، فإن هذه المولدات ستسهم في توفير الأكسجين للمرضى، وتعمل على رفع جاهزية المرافق الصحية في المستشفيين المستهدفين، وتحسين جودة خدماتهما.



يأتي هذا في الوقت الذي يعمل فيه مركز الملك سلمان، على بناء محطة توليد أكسجين بمستشفى محمد العطير الخيري بمحافظة مأرب، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وحسب القائمون على المشروع، فإن هذه المحطة ستسهم في رفع جاهزية الخدمات الصحية في المستشفى وجودة خدماتها من خلال علاج حالات الطوارئ الطبية الحرجة.

جدير بالذكر أن هذا يأتي في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز؛ لدعم القطاع الصحي اليمني، وتأمين المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية للمستشفيات والمرافق الصحية في عموم اليمن.