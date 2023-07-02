شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن علامات الساعة تظهر في هذه الدولة الخليجية.. العروسة الصاروخ تصور ليلة الدخلة كاملة مع زوجها وتنشر الفيديو بدون خجل (فيديو صادم بالصوت والصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع بالصوت والصوره في ليلة الدخلة .. عروسة خليجيه صاروخ تسجل ليلة الدخلة لمدة ساعة مع زوجها بدون خجل وتنشر الفيديو ومتابع: عروسة خبرة ..اتفرج فيديو مدته 50 دقيقة متواصلة لعروس كويتية وعريسها في الليلة الأولى من زواجهما، مما أثار ضجة كبيرة حول من قام بتصوير هذا المقطع.

فيما قامت الشرطة لاحقاً باكتشاف السبب الحقيقي لما حدث، لتكشف أن العروس هي من قامت بهذه الكارثة، حيث كان يقيم العروسان في أحد الفنادق لقضاء ليلة الدخلة، بينما قامت العروس بتسجيل هذه الليلة عبر كاميرتها الشخصية، بينما خرجت اليوم التالي من الفندق، ولكن نسيت أن تصطحب معها الكاميرا المسجل عليها هذا الفيديو، فيما قام عامل من داخل الفندق بالتقاط الكاميرا ليجعله الفضول يشاهد ما تحتوي، وكانت الكارثة هي حصوله على هذا الفيديو.

لكنّ أحداً لا يعلم بالموضوع سوى السيدة، وفي هذه الحال لا علاقة للفندق والموظف بالفيديو الذي انتشر بسرعة البرق.

بين الفرضية الأولى والثانية ضاعت الحقيقة، لكنّ وحدة مكافحة الجرائم الأخلاقية ألقت القبض على الزوجين، وتم إخلاء سبيل الزوج لاحقاً، وبقيت الزّوجة رهن الاعتقال، لكن ليس قبل أن حصلت على الطلاق. .