شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن في أول ظهور لها منذ عقد القران.. زوجة ولي العهد الأردني الأميرة رجوة تثير ضجة بالملابس التي ارتدها في عيد الأضحى والجمهور يعلق “سبحان مغير الأحوال” والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شارك ولي العهد الأردني الأمير الحسين صورة جديدة تجمعه مع زوجته الأميرة رجوة الحسين، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وهي الصورة الأولى لولي العهد وزوجته منذ عقد قرانهما مطلع يونيو الماضي.

وعلق ولي العهد على الصورة باللغتين العربية والانجليزية مهنئاً بحلول عيد الأضحى المبارك: “منّي أنا ورجوة، كل عام وأنتم بخير.. On behalf of Rajwa and myself, Adha mubarak to you and your families!”.

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن صدور الإرادة الملكية بمنح لقب “صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة” لزوجة ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الخميس، عقب عقد قرانهما.

وعُقد قران ولي عهد الأردن على الأميرة رجوة الحسين، في الأول من يونيو/ حزيران الماضي، في قصر زهران بحضور 140 ضيفا من العائلة الهاشمية ومن رؤساء وزعماء الدول ومن أقارب الأميرة رجوة.