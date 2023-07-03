وقفة احتجاجية أمام شرطة عدن للتنديد بالانفلات الأمني وتزايد معدل انتشار الجريمة

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذت مجموعة "نساء من أجلك ياعدن" الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة الأمن؛ تنديداً بانتشار معدل الجريمة في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وخلال الوقفة التي نظمت تحت شعار "نحن هنا" رفعت المجموعة النسوية شعارات تطالب بمنع حمل السلاح، ودعم استمرارية تنفيذ التعميم الصادر من قبل إدارة أمن عدن، بتاريخ 2023/6/29.

وأدانت الوقفة في بيانها الحادث الشنيع الذي تعرضت له الطفلتين حنين البكري وشقيقتها مما أدى إلى وفاة الطفلة" حنين البكري" من قتل عبثي وإزهاق للروح مشيرة الى ان هذه الجريمة لا تمت بصله للإنسانية ولا للحياة المدنية في عدن .

واستنكرت الوقفة الأعمال الهمجية والإنسانية والتصرف الوحشي والاستهتار بالأرواح وإقلاق السكينة العامة وتشوية صورة عدن وانتهاك حقوق الانسان فيها وانتهاك حق الحياة لأطفالنا وأمهاتنا وأباءنا وإخواننا وأزواجنا .

وطالبت الوقفة بتنفيذ العقاب بحق مرتكبي هذه الجرائم كون عملية تنفيذ العقاب سيحد من تكرار مثل هذه الحوادث وسيكون رادع لعدم ارتكاب جرائم أخرى .

وكانت العاصمة المؤقتة عدن قد شهدت خلال الاسبوع الماضي احداث واختلالات امنية كان ابرزها مقتل الطفلة حنين البكري واصابة شقيقتها برصاص مسلح اثر خلاف نشب بين الجاني ووالده الطفلتين على حادث مروري في مديرية المنصور