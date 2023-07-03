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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-7-2023 مقابل الجنيه المصري بداية التعاملات البنكية..

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر



أظهرت ماكينات الصراف الآلي ببنك مصر، سعر الريال السعودي اليوم، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري



أوضح الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري على شبكة الإنترنت سعرالريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بقية التفاصيل في الاسفل

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك البركة



عرض الموقع الإلكتروني لبنك البركة سعر

الريال السعودي

، مقابل الجنيه المصري، عند 8.03 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية



جاء سعر الريال السعودي في الموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.



سعر الريال السعودي في المصرف المتحد



توقف سعر الريال السعودي في موقع المصرف المتحد على شبكة الإنترنت، مقابل الجنيه المصري، عند 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك قناة السويس



ثبت سعر الريال السعودي بماكينات الصراف الألى في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر



أعلن موقع بنك بلوم مصر سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي



بينما عرض الموقع الإلكتروني لبنك قطر الوطني الأهلي سعر

الريال السعودي

اليوم، مقابل الجنيه المصري عند 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.