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عدن - ياسمين التهامي - مواصفات وسعر سيارة تويوتا كامري 2024 المنتظرة.. وموعد نزولها في السوق السعودي
تويوتا كامري 2024، حيث كشفت تقارير أن شركة “تويوتا” العالمية ستطلق سيارتها الجديدة Toyota Camry 2024 في الأسواق عن قريب، وقد كشفت عن بعص مواصفات السيارة الجديدة وأدائها القوي وميزاتها الاستثنائية، وخلال تقريرنا اليوم سنعرض لكم أهم مواصفات تويوتا كامري 2024 وموعد نزولها في السوق السعودي.
موعد نزول تويوتا كامري 2024
تعد سيارة Toyota Camry 2024 من الجيل الثامن للسيارات وهي واحدة من أكثر السيارات مبيعاً حول العالم، ومن المتوقع أن يتم نزول سيارة تويوتا كامري 2024 في أخر عام 2023.
بقية التفاصيل في الاسفل
مواصفات محرك تويوتا كامري 2024
هناك نوعين من مجرم Toyota Camry 2024 بمواصفات مختلفة وهم كالتالي:
المحرك الأول
|سعة المحرك
|2.5 لتر
|القوة الحصانية
|215 حصان
|عزم الدوران
|220 نيوتن/ متر
|استهلاك الوقود
|7 لتر كل 100 كم
|معدل التسارع
|9.3 عند سرعة 100 كم
|السرعة القصوى
|202 كم في الساعة
المحرك الثاني
|سعة المحرك
|3.5 لتر
|القوة الحصانية
|298 حصان
|عزم الدوران
|365 نيوتن/ متر
|استهلاك الوقود
|7.8 لتر كل 100 كم
|معدل التسارع
|6.3 لسرعة 100 كم
|السرعة القصوى
|235 كم في الساعة
مواصفات تويوتا كامري 2024 من الداخل
|مقعد السائق
|يعمل بالكهرباء قابل للتعديل إلى 8 اتجاهات
|نظام تقني كهربائي
|لمقعد السائق بطريقتين
|الأبواب
|تعمل بالكهرباء
|النوافذ
|كهربائية
|عجلة القيادة
|مغلف بالجلد
|المقاعد
|قابلة للطي بنسبة 40/ 60
|تكييف الهواء
|فلتر هواء المقصورة
|مفتاح التشغيل
|بالقرب من خلال الزر
|الإضاءة الداخلية
|محيطة بالمقصورة LED
مواصفات تويوتا كامري 2024 من الخارج
|جنوط السيارة
|ألمنيوم مقاس 18 بوصة
|المصابيح الأمامية
|أوتوماتيك LED
|زجاج أمامي
|للحماية من أشعة الشمس
|النافذة الخلفية
|تحتوي على زجاج للخصوصية
|الزجاجي الأمامي
|عازل للصوت
|الزجاج الخلفي
|يحتوي على ممسحة للزجاج
|مصابيح نهار
|LED
|قضبان جانبية
|عند رف السقف
|مرايا خارجية
|نفس لون هيكل السيارة
|المرايا الجانبية
|يمكنها التعديل كهربائية
وسائل التقنية
|شاشة
|تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة
|مكبرا صوت
|8 مكبرات
|نظام السيارة
|Bluelink
|منفذ USB
|أمامية مزدوجة
|راديو
|MB3/ FM/ XM/ AM
|نظام شحن
|لاسلكي
|شاشة معلومات
|مقاس 4.2 بوصة ملونة
مواصفات السلامة والأمن
|نظام المساعدة
|لتجنب الاصطدام الأمامي
|نظام تثبيت
|لسرعة التكيفي
|نظام تقني
|لمتابعة المسار
|الإطارات الاحتياطية
|مدمجة مؤقتة
|نظم التحكم
|الإلكتروني بالثبات والتحكم في الجر
|نظام الفرامل
|المانعة للانغلاق
|نظام مساعدة
|لتجنب الاصطدام في النقطة العمياء و عند المرور الخلفي
|كاميرا الرؤية
|الخلفية
|نظام مراقبة
|ضغط الإطارات
|التوزيع الإلكتروني
|لقوة الفرامل
|وسائد هوائية
|6 وسائد
سعر تويوتا كامري 2024 في السعودي
|نوع الفئة
|السعر
|تويوتا كامري 2024 ستاندر
|102.300 ريال سعودي
|تويوتا كامري 2024 LE
|104.500 ريال سعودي
|تويوتا كامري 2024 هايبرد
|105.700 ريال سعودي
|تويوتا كامري 2024 GLE
|115.730 ريال سعودي
|تويوتا كامري 2024 GLE هايبرد
|117.300 ريال سعودي
|تويوتا كامري 2024 SE
|121.400 ريال سعودي
|تويوتا كامري 2024 GLE- X
|133.540 ريال سعودي
|تويوتا كامري 2024 جراندي
|150.300 ريال سعودي
|تويوتا كامري 2024 لومير
|159.500 ريال سعودي
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