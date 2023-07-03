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عدن - ياسمين التهامي - مواصفات وسعر سيارة تويوتا كامري 2024 المنتظرة.. وموعد نزولها في السوق السعودي

تويوتا كامري 2024، حيث كشفت تقارير أن شركة “تويوتا” العالمية ستطلق سيارتها الجديدة Toyota Camry 2024 في الأسواق عن قريب، وقد كشفت عن بعص مواصفات السيارة الجديدة وأدائها القوي وميزاتها الاستثنائية، وخلال تقريرنا اليوم سنعرض لكم أهم مواصفات تويوتا كامري 2024 وموعد نزولها في السوق السعودي.

موعد نزول تويوتا كامري 2024

تعد سيارة Toyota Camry 2024 من الجيل الثامن للسيارات وهي واحدة من أكثر السيارات مبيعاً حول العالم، ومن المتوقع أن يتم نزول سيارة تويوتا كامري 2024 في أخر عام 2023.

بقية التفاصيل في الاسفل

مواصفات محرك تويوتا كامري 2024

هناك نوعين من مجرم Toyota Camry 2024 بمواصفات مختلفة وهم كالتالي:

المحرك الأول

سعة المحرك 2.5 لتر القوة الحصانية 215 حصان عزم الدوران 220 نيوتن/ متر استهلاك الوقود 7 لتر كل 100 كم معدل التسارع 9.3 عند سرعة 100 كم السرعة القصوى 202 كم في الساعة

مواصفات سيارة تويوتا كامري 2024 المنتظرة| وموعد نزولها السوق السعودي

المحرك الثاني

سعة المحرك 3.5 لتر القوة الحصانية 298 حصان عزم الدوران 365 نيوتن/ متر استهلاك الوقود 7.8 لتر كل 100 كم معدل التسارع 6.3 لسرعة 100 كم السرعة القصوى 235 كم في الساعة

مواصفات تويوتا كامري 2024 من الداخل

مقعد السائق يعمل بالكهرباء قابل للتعديل إلى 8 اتجاهات نظام تقني كهربائي لمقعد السائق بطريقتين الأبواب تعمل بالكهرباء النوافذ كهربائية عجلة القيادة مغلف بالجلد المقاعد قابلة للطي بنسبة 40/ 60 تكييف الهواء فلتر هواء المقصورة مفتاح التشغيل بالقرب من خلال الزر الإضاءة الداخلية محيطة بالمقصورة LED

مواصفات تويوتا كامري 2024 من الخارج

جنوط السيارة ألمنيوم مقاس 18 بوصة المصابيح الأمامية أوتوماتيك LED زجاج أمامي للحماية من أشعة الشمس النافذة الخلفية تحتوي على زجاج للخصوصية الزجاجي الأمامي عازل للصوت الزجاج الخلفي يحتوي على ممسحة للزجاج مصابيح نهار LED قضبان جانبية عند رف السقف مرايا خارجية نفس لون هيكل السيارة المرايا الجانبية يمكنها التعديل كهربائية

وسائل التقنية

شاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة مكبرا صوت 8 مكبرات نظام السيارة Bluelink منفذ USB أمامية مزدوجة راديو MB3/ FM/ XM/ AM نظام شحن لاسلكي شاشة معلومات مقاس 4.2 بوصة ملونة

مواصفات السلامة والأمن

نظام المساعدة لتجنب الاصطدام الأمامي نظام تثبيت لسرعة التكيفي نظام تقني لمتابعة المسار الإطارات الاحتياطية مدمجة مؤقتة نظم التحكم الإلكتروني بالثبات والتحكم في الجر نظام الفرامل المانعة للانغلاق نظام مساعدة لتجنب الاصطدام في النقطة العمياء و عند المرور الخلفي كاميرا الرؤية الخلفية نظام مراقبة ضغط الإطارات التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل وسائد هوائية 6 وسائد

سعر تويوتا كامري 2024 في السعودي