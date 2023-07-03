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مواصفات وسعر سيارة تويوتا كامري 2024 المنتظرة.. وموعد نزولها في السوق السعودي

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عدن - ياسمين التهامي - مواصفات وسعر سيارة تويوتا كامري 2024 المنتظرة.. وموعد نزولها في السوق السعودي

تويوتا كامري 2024، حيث كشفت تقارير أن شركة “تويوتا” العالمية ستطلق سيارتها الجديدة Toyota Camry 2024 في الأسواق عن قريب، وقد كشفت عن بعص مواصفات السيارة الجديدة وأدائها القوي وميزاتها الاستثنائية، وخلال تقريرنا اليوم سنعرض لكم أهم مواصفات تويوتا كامري 2024 وموعد نزولها في السوق السعودي.

موعد نزول تويوتا كامري 2024

تعد سيارة Toyota Camry 2024 من الجيل الثامن للسيارات وهي واحدة من أكثر السيارات مبيعاً حول العالم، ومن المتوقع أن يتم نزول سيارة تويوتا كامري 2024 في أخر عام 2023.

 

بقية التفاصيل في الاسفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواصفات محرك تويوتا كامري 2024

هناك نوعين من مجرم Toyota Camry 2024 بمواصفات مختلفة وهم كالتالي:

المحرك الأول

سعة المحرك 2.5 لتر
القوة الحصانية 215  حصان
عزم الدوران 220 نيوتن/ متر
استهلاك الوقود 7 لتر كل 100 كم
معدل التسارع 9.3 عند سرعة 100 كم
السرعة القصوى 202 كم في الساعة
مواصفات سيارة تويوتا كامري 2024 المنتظرة| وموعد نزولها السوق السعودي
مواصفات سيارة تويوتا كامري 2024 المنتظرة| وموعد نزولها السوق السعودي

المحرك الثاني

سعة المحرك 3.5 لتر
القوة الحصانية 298 حصان
عزم الدوران 365 نيوتن/ متر
استهلاك الوقود 7.8 لتر كل 100 كم
معدل التسارع 6.3 لسرعة 100 كم
السرعة القصوى 235 كم في الساعة

 

مواصفات تويوتا كامري 2024 من الداخل

مقعد السائق يعمل بالكهرباء قابل للتعديل إلى 8 اتجاهات
نظام تقني كهربائي لمقعد السائق بطريقتين
الأبواب تعمل بالكهرباء
النوافذ كهربائية
عجلة القيادة مغلف بالجلد
المقاعد قابلة للطي بنسبة 40/ 60
تكييف الهواء فلتر هواء المقصورة
مفتاح التشغيل بالقرب من خلال الزر
الإضاءة الداخلية محيطة بالمقصورة LED

 

مواصفات تويوتا كامري 2024 من الخارج

جنوط السيارة ألمنيوم مقاس 18 بوصة
المصابيح الأمامية أوتوماتيك LED
زجاج أمامي للحماية من أشعة الشمس
النافذة الخلفية تحتوي على زجاج للخصوصية
الزجاجي الأمامي عازل للصوت
الزجاج الخلفي يحتوي على ممسحة للزجاج
مصابيح نهار LED
قضبان جانبية عند رف السقف
مرايا خارجية نفس لون هيكل السيارة
المرايا الجانبية يمكنها التعديل كهربائية

وسائل التقنية

شاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة
مكبرا صوت 8 مكبرات
نظام السيارة Bluelink
منفذ USB أمامية مزدوجة
راديو MB3/ FM/ XM/ AM
نظام شحن لاسلكي
شاشة معلومات مقاس  4.2 بوصة ملونة

- صورة 4 - مواصفات سيارة تويوتا كامري 2024 المنتظرة| وموعد نزولها السوق السعودي

مواصفات السلامة والأمن

نظام المساعدة لتجنب الاصطدام الأمامي
نظام تثبيت لسرعة التكيفي
نظام تقني لمتابعة المسار
الإطارات الاحتياطية مدمجة مؤقتة
نظم التحكم الإلكتروني بالثبات والتحكم في الجر
نظام الفرامل المانعة للانغلاق
نظام مساعدة لتجنب الاصطدام في النقطة العمياء و عند المرور الخلفي
كاميرا الرؤية الخلفية
نظام مراقبة ضغط الإطارات
التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل
وسائد هوائية 6 وسائد

- صورة 5 - مواصفات سيارة تويوتا كامري 2024 المنتظرة| وموعد نزولها السوق السعودي

سعر تويوتا كامري 2024 في السعودي

نوع الفئة السعر
تويوتا كامري 2024 ستاندر 102.300 ريال سعودي
تويوتا كامري 2024 LE 104.500 ريال سعودي
تويوتا كامري 2024 هايبرد 105.700 ريال سعودي
تويوتا كامري 2024 GLE 115.730 ريال سعودي
تويوتا كامري 2024 GLE هايبرد 117.300 ريال سعودي
تويوتا كامري 2024 SE 121.400 ريال سعودي
تويوتا كامري 2024 GLE- X 133.540 ريال سعودي
تويوتا كامري 2024 جراندي 150.300 ريال سعودي
تويوتا كامري 2024 لومير 159.500 ريال سعودي

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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