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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: فتاة سعودية توثق رمي هدايا خطيبها من جوالات أيفون وأساور ذهبية في القمامة
وثق مقطع فيديو، فتاة تلقي هدايا خطيبها الثمينة في سلة القمامة.
وأوضح المقطع، الفتاة وهي تلقي الهدايا والتي عبارة عن أكثر من تليفون "أيفون" وأنواع أخرى من الهواتف الجوالة.
بقية التفاصيل في الاسفل
كما أظهر المقطع، الفتاة وهي تلقي ساعة من نوع "أبل وتش"، وهدايا أخرى من الخواتم والأساور الذهبية في القمامة.
وأثار المقطع، جدلًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الهدايا التي ألقتها في القمامة غالية الثمن.
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