شكرا لبحثكم عن خبر "من رئيس مصر القادم؟".. رجل الأعمال المصري أشرف السعد يرد على علاء مبارك (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثار علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، جدلا بعد سؤال وجهه لرجل الأعمال المصري المقيم في لندن أشرف السعد، عن هوية رئيس مصر القادم.

وجاء تساؤل علاء مبارك في تعليق على تغريدة أشرف السعد التي تضمنت مقطع فيديو لجانب من مقابلة تلفزيونية سابقة للسعد مع قناة "المستقلة" قبل شهرين من إعلان الجيش المصري عزل محمد مرسي.

وفي تغريدته تعليقا على المقطع قال السعد: "يجب أن تقف كل نخب العالم السياسية والدينية والاجتماعية والإخوان وقفة تحية واحترام لشخصي الضعيف فأنا الوحيد في العالم الذي أعلنت قبل عزل مرسي بشهرين على قناة "المستقلة" أن الفريق السيسي هو رئيس مصر القادم حتى السيسي نفسه لم يكن يعلم ذلك وكل قادة الجيش أعلنوا أنه لن يترشح".

وعلق علاء مبارك على ما كتبه السعد قائلا: "تبقى شخصية عبقرية يا حاج أشرف ونقف لك وقفة احترام وتقدير لو أعلنت من هو رئيس مصر القادم! وبلاش تندفع وخد وقتك وفكر قبل الإجابة".

ورد أشرف السعد قائلا "إن رئيس مصر القادم هو السيسي قول واحد حتى يلفظ آخر أنفاسه".

كما تطرق رجل الأعمال المصري لقضية التوريث، حيث وجه الرسالة لعلاء قائلا: "لو حضرتك كنت متابعني أنا الوحيد على قناة "المستقلة" في أوج قضية توريث جمال.. مبارح طلعت على الهواء مع الدكتور الهاشمي فى نفس القناة وأقسمت أنه كلام فارغ والرئيس مبارك لم ولن يسمح بذلك والجيش لن يسمح بذلك والحلقة موجودة".

المصدر: RT "تويتر"