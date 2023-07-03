شكرا لبحثكم عن خبر حريق غامض يلتهم منزل مواطن في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اندلع، حريق هائل في منزل مواطن بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية. وقالت مصادر محلية إن حريقا شب في منزل مواطن بشارع هائل في العاصمة المختطفة صنعاء، مخلفًا خسائر مادية كبيرة. وأضافت المصادر أن مواطنين تمكنوا من إخماد الحريق الذي لازالت أسبابه مجهولة ورهن التحقيق لدى الجهات المختصة. وارتفعت حوادث الحريق خلال الآونة الأخيرة، نتيجة الربط العشوائي للكهرباء، وعدم صيانة اسطوانات الغاز إلى جانب أسباب خرى.

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