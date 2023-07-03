شكرا لبحثكم عن خبر بعد زيارته صنعاء.. وكالة إيرانية تكشف عن إنشاء مكون ‘‘جنوبي’’ يتبنى رؤية المليشيات الحوثية في عمق سيطرة الشرعية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
كشفت وكالة إيرانية عن تحركات لإنشاء تحالف سياسي قبلي جديد، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، يتبنى رؤية مليشيا الحوثي.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن شخصيات قبلية واجتماعية من أبناء المحافظات الجنوبية، ستعلن عن تشكيل تحالف سياسي قبلي جديد، يرفع شعارات يشجع الحوار اليمني اليمني ويطالب بخروج قوات التحالف العربي من البلاد.
وأوضحت الوكالة الإيرانية أن الشخصيات القبلية، هي من ضمن الوفد القبلي من أبناء محافظة أبين، والمحافظات المجاورة، الذي قدم قبل نحو شهر إلى صنعاء، للمطالبة بالإفراج عن اللواء فيصل رجب.
وأضافت الوكالة الإيرانية إن المطالب التي يرفعها الكيان السياسي الجديد تلتقي مع مبادئ مليشيا الحوثي في صنعاؤ، التي تؤكد على خروج كافة القوات "وحوار بين المكونات اليمنية دون تدخل الخارج"
وأكدت "تسنيم" وجود اتصالات بين الوفد القبلي، بقيادة "الشيخ محمد حسين كريد" الذي تسلم اللواء فيصل رجب، وقيادات سياسية موالية للمليشيات بصنعاء.
وقبل نحو شهر أفرجت المليشيات الحوثية، عن اللواء فيصل رجب، الذي وقع أسيرًا في قبضتها في2015، بعد تشكيل وفد قبلي موالٍ لها وتسليمه إليه.
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