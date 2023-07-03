شكرا لبحثكم عن خبر عدن: العثور على جثة مواطن على جسده آثار تعذيب في ساحل أبين ”فيديو” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عثر مواطنون في محافظة العاصمة المؤقتة ، اليوم الأحد، على جثة مواطن مرمية في ، وعليها آثار تعذيب.

واكتشف المواطنون أن الجثة تعود لمواطن يدعى "عمر نجيب ردمان" ، بحسب مصادر محلية.

ولم يتعرف المواطنون على أسباب مقتل المواطن ردمان، أو تفاصيل الحادثة.

هذا ولم تعلق السلطات المحلية في عدن حتى العاشرة مساء اليوم، عن الحادثة أو أسبابها.

ويتخذ المواطنون، من ساحل أبين، متنفسًا، لهم ولعائلاتهم في أيام العيد والإجازات.