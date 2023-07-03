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عدن - ياسمين التهامي - اول مرة يحصل في المملكة... هندي حج 37 مرة يكشف عن هدفه ( فيديو )

أتم حاج هندي فريضة الحج للمرة الـ37 على التوالي، مؤكدا أن هذا العام الحج مريح للغاية.

وقال إن والدته دعت له بأن ييسر له الله حج البيت الحرام أربعين مرة، مضيفا: "لكنني أسألها دائما هل سأتوقف عند حجتي الأربعين؟، فتجيبني: سوف تحج أربعين مرة وستواصل بعدها الحج ما استطعت".

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وأشار إلى أن "هذا العام، هذه الحجة 37 مرة على التوالي، وإذا لم يكن هناك كورونا كنت حجيت 39 مرة، فهناك عامين لم أحج بسبب كورونا".

ترند " مقطع متداول "



هندي يحج 27 مرة على التوالي.. ويتمنى تحقيق دعوة والدته بـ الحج 40 مرة 🕋♥️.

pic.twitter.com/F94orG3ayY — TRND (@NOWTRND) July 2, 2023

وأعرب الحاج الهندي عن سعادته وفخره بما تقدمه الحكومة السعودية من خدمات للحجاج، مشيرا إلى أنه أدى مناسك الحج هذا العام في أجواء مريحة للغاية، خاصة وأنه يحضر مناسك الحج منذ عام 1986.

وأشاد الحاج بالإنجازات التي حققتها الحكومة السعودية خلال طيلة الأعوام الماضية، موضحا أنه أدى مناسك الحج في عهد الملك فهد والملك عبدالله، وشهد الكثير من التغييرات التي تم إجراؤها للحجاج.