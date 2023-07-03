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عدن - ياسمين التهامي - خبر سار لمرضى السكري.. سعودي يكشف عن أوراق شجرة تزرع في المنزل وتخفض نسبة السكر في الدم

كشف مواطن سعودي، عن اسم شجرة تطرد البعوض عند زراعتها في المنازل ومخفضة لمرض السكري. وقال المواطن:" تجربتي في زراعة شجرة النيم كانت ناجحة في الرياض"، موضحا أن شجرة النيم تعد طاردة للبعوض وتابع:"أوراق شجرة النيم مخفضة لمرض السكري"، مضيفا:"الهواء في الصيف يأتي بارداً بسبب أوراق الشجرة". بقية التفاصيل في الاسفل استخدامات أوراق شجرة النيم لأوراق النيم استخدامات عديدة منها: علاج الجذام، واضطرابات العين، والأنف الدموي، والديدان المعوية، واضطراب المعدة، وفقدان الشهية، والقروح الجلدية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والحمى، والسكري، وأمراض اللثة، ومشاكل الكبد، كما تُستخدم الورقة أيضًا في تحديد النسل والتسبب في الإجهاض

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