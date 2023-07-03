شكرا لقرائتكم خبر عن "قالت الكثير"..شاهد: نظرة ولي العهد السعودي لمبعوث المناخ الأمريكي "جون كيري"تثير تفاعلاً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "قالت الكثير"..شاهد: نظرة ولي العهد السعودي لمبعوث المناخ الأمريكي "جون كيري"تثير تفاعلاً

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان بحديث جانبي مع مبعوث المناخ الأمريكي، جون كيري في باريس.

وأثار مقطع الفيديو المتداول تكهنات نشطاء حول ما قاله ولي العهد لكيري، مشيرين إلى أن نظرة ولي العهد لكيري قالت الكثير ، على حد وصفهم .

وترأس الأمير محمد بن سلمان وفد السعودية المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المنعقدة في العاصمة الفرنسية، باريس.

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