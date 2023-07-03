شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب فيديو جديد من حفل زفاف الشيخة مريم بنت محمد بن راشد آل مكتوم.. ما حدث في صالة الفرح كان صادم وغير متوقع!! شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر الشيخة الإماراتية مريم بنت محمد بن راشد آل مكتوم من أجمل نساء الخليج، وهي ابنة حاكم دبي، وقد أثار حفل زواجها من الشاب خالد بن محمد بن حمدان آل نهيان ضجة واسعة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، حيث اعتبره الكثير بأنه أفخم حفل زفاف في المنطقة العربية بشكل عام، بينما انتقد اخرون البذخ والتفاخر الغير مبرر حسب قولهم.

وخلال الساعات الماضية أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداول مقطع فيديو حفل زفاف الشيخة مريم آل مكتوم والشاب خالد بن محمد بن حمدان آل نهيان أحد أفراد أسرة آل نهيان الحاكمة في أبوظبي.

ويظهر في الفيديو حفل الزفاف الذي أقيم في أحد أفخم صالات الأفراح في دبي .وقد ازدانت الصالة بالعروض المبهجة التي قدمتها الفرق الفنية والموسيقية التي تم جلبها من دول عالمية عدة.

وفي المقطع تظهر الشيخ مريم بنت محمد مرتدية فستان أبيض مرصع بالعديد من المجوهرات وقطع الألماس النادرة التي يبلغ ثمنها مئات الآلاف من الدولارات، ويرجح العديد من المتابعين أنّ الفستان تم تصميمه بشكل خاص في أحد دور الأزياء العالمية لهذا الزفاف فقط.

كما يظهر في المقطع أيضا العديد من الهدايا الفاخرة والقيّمة التي تم تقديمها للعروسين من الضيوف الذين توافدوا من دول عدة ومن مناطق مختلفة من العالم، حيث تُقدر قيمة هذه الهدايا بملايين الدولارات.

يُذكر أنّ الشيخ خالد بن محمد آل نهيان قد تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية التي تخرج منها الكثير من الأمراء كالأمير البريطاني وليم وعدد من الأمراء العرب.

ويشغل الشيخ خالد حاليا منصب رئيس جهاز أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة برتبة وزير.بينما تُعرف الشيخة مريم باهتمامها بالعمل الإنساني والمجتمعي حيث أطلقت العديدة من البرامج المجتمعية والخيرية لمساعدة الأطفال والنساء في المجتمع كما تشتهر بحبها للفروسية والحيوانات، كما أنها تترأس عدة شركات في الإمارات.

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