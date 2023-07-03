شكرا لقرائتكم خبر عن "يُسبب التناحة والغباء"شاهد..طبيب سعودي يكشف أضرار تناول الفول ويوضح مكونات الوجبة الصحية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "يُسبب التناحة والغباء"شاهد..طبيب سعودي يكشف أضرار تناول الفول ويوضح مكونات الوجبة الصحية

كشف طبيب مصري، عن مكونات الوجبة الصحية، محذراً من تناول الفول بدون سلطة لما يسببه من مشاكل لصحة الإنسان.

وقال الطبيب في مقطع فيديو منشور على تطبيق "تيك توك": يجب تناول ملعقة فول ومعها أربع ملاعق سلطة، مضيفا: يجب أن يكون طبق السلطة والنشويات أكثر من البروتين 4 مرات، بالإضافة إلى تناول كوب زبادي أو قطعة جبنة قريش أو لبن رائب من أجل الهضم.

وأشار: مشاكل تناول الفول بمفرده أي بدون سلطة تتضمن الغباء وتكسير كرات الدم الحمراء ومرض الفافيز "مرض الفول" والتناحة.

وتابع: أخطر حاجة في الدنيا إن الشخص يتناول أكثر من 200 جرام بروتين في اليوم، محذراً مرضى الفشل الكلوي من تناول اللحمة بمفردها.

https://t.co/TZ7WH437e5

بقية التفاصيل في الاسفل