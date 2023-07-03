دعا لتدخل دولي عاجل.. اليمن يدين بشدة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين

أعربت الجمهورية اليمنية، الإثنين، عن إدانتها الشديدة للعدوان المستمر الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحامها مدينة جنين والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.



جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين نشرته الأنباء اليمنية (سبأ).



ودعا البيان، المجتمع الدولي للتدخل العاجل ووقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.



وجددت الوزارة موقف اليمن الثابت والدائم في دعم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



ووفق وزارة الصحة الفلسطينية فقد استشهد 9 فلسطينيين وإصابة أكثر من 50، بينهم 10 في حالة خطرة في العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه عملية عسكرية يستخدم فيها طائرات مروحية ومسيرات وقوات برية، وأن من بين أهدافها غرفة العمليات المشتركة للفصائل ومسلحين فلسطينيين، مشيرا إلى إصابة جندي واعتقال 15 فلسطينيا في العملية.



وقد أفاد شهود عيان بأن مروحيات أطلقت عددا كبيرا من الصواريخ على منازل ومبان داخل المخيم، بينما شرعت جرافات عسكرية ضخمة بأعمال تجريف وتدمير مداخل المخيم.



