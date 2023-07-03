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عدن - ياسمين التهامي - صحيفة واس تؤكد الفاجعة وتعلن وفاة الأميرة السعودية التي أحبها الكثير.. الحزن يجتاح المملكة!!

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: ” بيان من الديوان الملكي “ بقية التفاصيل في الاسفل انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الإثنين الموافق 15 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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