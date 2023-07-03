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عدن - ياسمين التهامي - شاهد..صور فضائية مذهلة للمسجد الحرام والمشاعر في يوم التروية في السعودية

التقط المركز الوطني لتقنية الاستشعار عن بعد بـ”كاكست” صور فضائية للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة. وتم التقاط هذه الصور صباح اليوم عبر الأقمار الصناعية، وذلك بالتزامن مع موسم الحج لهذا العام. بقية التفاصيل في الاسفل يذكر أن مشعر منى شهد توافد أعداد كبيرة من حجاج بيت الله الحرام، لقضاء يوم التروية.

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