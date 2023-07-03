مكونة من 8 عناصر.. شرطة مأرب تعلن ضبط خلية إرهابية حوثية تقوم بزراعة العبوات الناسفة وتفجيرها عن بعد

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة مأرب، الإثنين، القبض على خلية إرهابية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية تقوم بزرع عبوات ناسفة في الطرق العامة والمواقع الحيوية بالمحافظة، ثم تفجيرها عن بعد، لاستهداف المدنيين وزعزعة الامن والاستقرار.



وأوضح الإعلام الأمني في شرطة محافظة، في بيان، إن قوات الأمن الخاصة نجحت في ضبط أفراد في الخلية الإرهابية أثناء قيامهم بزراعة عبوات ناسفة في مفرق حريب والخط الدولي مستهدفين مركبات مدنية وعسكرية.



وأشار البيان، إلى أن عملية ضبط الخلية الإرهابية (المكونة من 8 عناصر) جاءت بعد عملية رصد وتتبع دقيق لتحركاتها.





وأكد البيان، أنه تم التحقيق مع أفراد الخلية الحوثية وتسجيل اعترافاتهم الأولية وسيتم بث الاعترافات الكاملة عبر وسائل الإعلام الليلة، متضمنة الإعمال الإرهابية التي نفذوها وأسماء القيادات الحوثية المتورطة في تجنيدهم.



ووفق بيان الشرطة، تشمل قائمة الخلية كل من المدعو "عبد الرزاق حسن علي داوود ومحمد عبد الله سعد هادي وأحمد عبدالله سعد هادي وعبده حسن علي داوود وعاتق محمد سعد الهادي، وهاشم ناصر عاتق الأمير وناجي علي عاتق الأمير ومحمد علي عاتق الأمير".



وبحسب اعترافات أفراد الخلية فإن القيادي الحوثي المدعو أحمد علي عاتق الأمير، هو من يديرها ويقوم بتوزيع العبوات على أفرادها بعد تدريبهم على كيفية زرعها وتفجيرها عن بعد بينما يقوم القيادي الحوثي المدعو ماجد الدراق بتوفير العبوات للخلية وتأمين نقلها من صنعاء الى مأرب.





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