لحج.. قبليون يمهلون المجلس الانتقالي 10 أيام لتسليم قتلة الشاب "الحالمي"

المنامة - ياسر ابراهيم - أمهلت قبائل مديرية حالمين بمحافظة لحج اليوم الاثنين، قائد اللواء الخامس التابع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي مختار النوبي10 أيام لتسليم قتلة الشاب ماجد رشدة الحالمي.



جاء ذلك خلال لقاء قبلي عقد في مديرية حالمين تلبية لدعوة أولياء دم الشاب الحالمي الذي قل بطريقة بشعة قبل أكثر من ستة أشهر، وفق مراسل "يمن شباب نت".



ولوح المجتمعون بالتصعيد واستخدام كل الطرق للتعامل مع المتهمين حال لم يتم تسليمهم من قبل قيادتهم العسكرية.



وكانت قوة عسكرية تابعة للواء الخامس في قوات الانتقالي اختطفت الشاب الحالمي واقتادته إلى مسقط رأسه في منطقة سمح بمديرية حالمين لتنفيذ الإعدام الميداني بحقه وهو مقيد اليدين والرجلين ومعصوب العينين ليتم بعدها التمثيل بجثته وتصويرها.



وسبق أن شهدت مديريات ردفان احتجاجات شعبية واسعة للمطالبة بتسليم قتلة الحالمي وسط تعنت القيادي في الانتقالي مختار النوبي والذي سبق له أن واجه الاحتجاجات ما أسفر عن سقوط إصابات.



ويشار إلى أن قيادة المجلس الانتقالي والسلطة المحلية في محافظة لحج تدخلت بلجان تحقيق ووساطة إلا انها لم تتمكن من تسليم المتهمين إلى النيابة الجزائية المتخصصة المكلفة بالتحقيق في القضية رغم مرور أكثر من ستة أشهر على الجريمة.

