شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تنبيه هام من حساب المواطن في "السعودية" حول تجميد البنك لمبالغ الدعم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلق برنامج الدعم الحكومي السعودي “حساب المواطن”، مجددًا توضيحًا مهمًا حول تجميد البنك لمبالغ الدعم لبعض المستفيدين.

وفي التفاصيل، بينت “خدمة المستفيدين” التابعة لبرنامج “حساب المواطن”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر “تويتر”، وذلك ردًا على استفسار ورد إليها بهذا الشأن، أنه لا يحق للبنك حجز المبالغ المستحقة من الدعم المقدم من “حساب المواطن”، ويمكن للمستفيد في هذه الحالة التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى.

وتابعت الخدمة، أنه في حال عدم حل المشكلة بإمكان المستفيد تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو عبر الرابط.

ـ آخر موعد لصرف الدعم الإضافي:

إلى ذلك، أكد “حساب المواطن”، أن دعم البرنامج الإضافي لايزال قائماً، موضحاً، أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم.

وتابع البرنامج، أن الدعم لايزال قائم علماً أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وفي حال حدوث أي تغيير سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للبرنامج.

ـ دفعة يوليو:

وقبل أيام، كشف برنامج “حساب المواطن”، أنه سوف يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من شهر يوليو الجاري 2023م.

واوضح، أن الدعم يتم صرفه بصفة دورية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو في اليوم الذي قبله أو الذي بعده.

ولفت الحساب إلى أنه سوف يتم صرف الدعم للدفعة 68 يوم الاثنين بتاريخ 10 يوليو.

ـ عن حساب المواطن:

يشار إلى أن حساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي بدأ في شهر ديسمبر 2017 ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن السعودي، حيث أنشأ برنامج حساب المواطن لحماية الأسر في المملكة العربية السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

كما يعمل البرنامج على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد.

ويضمن توجيه الدعم بشكل فعال للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين في المملكة.

المصدراحداث الخليج _خاص.