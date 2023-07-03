شكرا لبحثكم عن خبر في مبادرة لافتة.. أب يفاجئ اليمنيين بمهر ابنته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عبداللاه سُميح – إرم نيوز

شهدت محافظة ريمة، شمال غرب اليمن، عقد قران بمهر قياسي يعادل 375 دولارًا، في محاولة من والد العروس كسر عائق غلاء المهور، الذي بات يواجه الشباب اليمني المقبل على الزواج، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد.

وقال والد العروس، الشيخ علي هادي يامن، إنه زوّج ابنته بمهر يبلغ 200 ألف ريال يمني، (527 ريالا يمنيا مقابل الدولار الواحد في مناطق سيطرة الحوثيين)، في مبادرة "مجتمعية، تهدف للإسهام في التخفيف من المغالاة في المهور، وكذلك المغالاة في مظاهر الاحتفالات المصاحبة للأعراس، والتي أثقلت كاهل المجتمع".

وأشار، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إلى أن المجتمع اليمني في ظل هذه الظروف الحالية بحاجة إلى مثل هذا التكافل والتعاون لتعزيز الثقة بين أفراده، وما بين الشباب والآباء، للتأكيد على وجود "خُلق التراحم".

ودعا الشيخ علي أولياء الأمور اليمنيين إلى الإسهام في تذليل الصعاب أمام الشباب المقبلين على الزواج، "وليس بالضرورة أن يحددوا المهر برقم معين، لكن المهم ألا يتجاوز المليون ريال يمني، حتى يشعر شبابنا أن مجتمعهم متراحم ومتفهّم لمشاكلهم وصعوباتهم، وبالذات في هذا الجانب المهم، لأن الزواج يعدّ من أهم جوانب الاستقرار النفسي والمجتمعي".

وفي منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ذكر الشيخ علي هادي أن أجور المهور والمبالغة في الاحتفالات سبب للمشاكل النفسية التي يعاني منها معظم الشباب.

وقال إن مبادرته قابلة للتنافس، إذ يمكن لآباء وولاة الأمور الآخرين "أن يضيفوا لمهور بناتهم 200 ألف أو 300 ألف أو ما يريدون، المهم أن نحطّم هذه الظاهرة المرهقة على مجتمعنا والمعيقة لعفاف أبنائنا".

ولاقت مبادرة الشيخ يامن ردود أفعال إيجابية واسعة من قبل ناشطين يمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، تشيد بخطوته في سنّ سنة حسنة، وفتح باب التنافس في تقديم التسهيلات للشباب اليمني المقبل على الزواج.