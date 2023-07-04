شكرا لقرائتكم خبر عن زوج سعودي يرفع قضية ضد زوجته بسبب لسانها..وعندما سأله القاضي في المحكمة كانت المفاجأة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زوج سعودي يرفع قضية ضد زوجته بسبب لسانها..وعندما سأله القاضي في المحكمة كانت المفاجأة!!

عرض برنامج "الراصد"، المذاع على قناة الإخبارية، قصة لزوج ينام خارج منزله و يلجأ للمحكمة بسبب لسان زوجته وشخصيتها الشديدة وقال مقدم البرنامج خلال حديثه: "زوج مسكين تقدم بدعوى يطالب المحكمة أن تعاقب زوجته، لأنها سببت له أذى نفسي بسبب التلفظ عليه، وشتمه أمام أولاده، حتى صار لا يجلس في البيت".وأضاف: "وضح الرجل في الدعوى، أن زوجته شديدة الشخصية، وما يقدر يحكي معها، خصوصًا أنها وضعت مؤخر بعد الطلاق بقيمة 250 ألف ريال" بقية التفاصيل في الاسفل وتابع: "الرجل ما عنده طريقة يتخلص من هذا المبلغ إلا بشكوى، وعرض القضية على المصالحة، واستمع المصلح للطرفين، وتمكن من تقريب وجهات النظر، وانتهت القضية انتهت ورجع الزوج وزوجته لبعضهم".

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