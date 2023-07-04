لمراقبة الإذاعات والأنشطة.. ميليشيا الحوثي تفرض "مشرف ثقافي" على كل مدرسة أهلية في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - فرضت ميليشيا الحوثي، ما يسمى بمشرف "ثقافي" مقيم على كل مدرسة أهلية في صنعاء وضواحيها، وذلك بالتزامن مع حلول العام الدراسي الجديد 2023 - 2024م.

وقالت الميليشيا في تعميمها، "بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة يتم ترشيح مشرف ثقافي مقيم مؤهل لديه الاستعداد والتفرغ الكامل للقيام بعمله كمشرف مقيم داخل المدرسة الأهلية أوقات الدوام الرسمي".

وأشارت إلى أن هذا العنصر الحوثي "سيقوم بالإشراف على أعمال الأنشطة المختلفة كالإذاعات مدرسية والمسابقات المنهجية والعملية وتفعيل المناسبات الدينية والوطنية وتفعيل اليوم الثقافي وغيرها".

ونوهت المليشيا الى أنه "سيكون هناك راتب شهري للمشرف من المدرسة".

واعتبرت الحكومة اليمنية هذا القرار الحوثي، بأنه "خطوة تصعيدية تندرج ضمن مساعيها لإحكام السيطرة على العملية التعليمية بشكل كامل".

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن "مليشيا الحوثي الإرهابية عمدت منذ انقلابها على الدولة إلى استغلال العملية التعليمية والمدارس والمناهج الدراسية، وتوظيفها أداة في الحرب، في تهديد خطير للنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وقيم التنوع والتعدد والتعايش بين اليمنيين".

وأشار إلى ما تقوم به مليشيا الحوثي من غسل لعقول مئات الآلاف من الطلبة والطالبات، وتفخيخها بالافكار الظلامية المتطرفة الدخيلة على بلدنا ومجتمعنا والمستوردة من ايران، وتحويلها إلى اوكار لاستدراج وتجنيد وتدريب الاطفال ومعامل لتفريخ الارهابيين.

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بممارسة ضغوط حقيقية على قيادات المليشيا الحوثية لتحييد العملية التعليمية عن الصراع، والتوقف عن ممارساتها التدميرية التي تقوض دعوات وجهود التهدئة وتعمل على نسف فرص إحلال السلام في اليمن.

وطيلة السنوات الماضية تعرضت المدارس الأهلية، لانتهاكات حوثية عدة بينها، فرض الشروط وطلاب دون رسوم وإقامة الفعاليات الطائفية، بالإضافة الى جبايات مالية على كل مدرسة طول العام الدراسي.

يشار إلى أن هذه الاجراءات الحوثية المتزامنة مع حلول العام الدراسي الجديد تأتي في إطار حملات التطييف التي تنفذها المليشيا بشكل واسع في مختلف مناطق سيطرتها، والجهات التابعة لها بما فيها المدارس الأهلية.

كما تأتي هذه الاجراءات بالتزامن مع حملاتها المستمرة التي تقوم بها في تعديل وتغيير المناهج الدراسية، بما يتواكب مع اهدافها الطائفية، اضافة إلى فرض إجراءات ضد المخالفين لسياستها في الحقل التربوي.