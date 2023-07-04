على خلفية ثأر.. سقوط قتيل في مواجهات بين مجاميع قبلية بمحافظة لحج

المنامة - ياسر ابراهيم - سقط قتيل، اليوم الإثنين، في مواجهات مسلحة بين مجاميع قبلية في مديرية المضاربة، بمحافظة لحج، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن شخصًا يدعى "فضل الشمي"، قتل خلال المواجهات المسلحة التي اندلعت بين مجاميع من قبيلتي البريمة والشماية، بمديرية المضاربة.

وحسب المصادر، فإن المواجهات جاءت على خلفية قضايا ثأر، بين القبلتين، حيث ارتفعت حصيلة القتلى إلى خمسة أربعة منهم ينتمون لقبيلة البريمة، مقابل واحد من قبيلة الشماية التي ينتمي اليها محافظ لحج أحمد التركي.

وأشارت المصادر إلى أن النزاع بين القبيلتين بدأ منذ مطلع العام الجاري، وسط عجز الجهات المختصة لوقفه، بمن فيهم المحافظ الذي لم يستطع التدخل لوقف المواجهات بين القبيلتين.

وتشهد مناطق قبائل الصبيحة في محافظة لحج، تصاعدًا في المواجهات المرتبطة بقضايا الثأر القبلي، وسط عجز السلطة المحلية، وغياب دور قوات المجلس الانتقالي المسيطرة على المحافظة.

