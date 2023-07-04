شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-7-2023 ببداية التعاملات في أول يوم عمل للبنوك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-7-2023 ببداية التعاملات في أول يوم عمل للبنوك

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي وحقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. بقية التفاصيل في الاسفل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الإسكندرية إلى 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع. سعر عملة السعودية في بنك مصر أما سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر، حقق مستوى صرف عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر عملة السعودية في بنك البركة وعرض بنك البركة، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني وطرح بنك الكويت الوطني، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.14 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول مصر، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر عملة السعودية في بنك التعمير والإسكان وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي إلى 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

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