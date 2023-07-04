شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يوم الثلاثاء 4يوليو 2023 في بداية التعاملات بعد العيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب يوم الثلاثاء 4يوليو 2023 في بداية التعاملات بعد العيد 2023/07/04 الساعة 08:45 صباحاً (جهينةيمن) بقية التفاصيل في الاسفل سعر الذهب اليوم في سعر الذهب اليوم في السعودية سعر الذهب اليوم في السعودية

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