شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد يفاجي المغتربين في السعودية حول زوجة المغترب وإقامتها في المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قرار جديد يفاجي المغتربين في السعودية حول زوجة المغترب وإقامتها في المملكة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه في حال رغبة الوافد رب الأسرة بإضافة الزوجة والأبناء القصّر على رخصة إقامته، فإن الإجراءات تشترط حصول الزوجة المغايرة لديانته على رخصة إقامة مستقلة.

وذكرت أن إجراءات طلب إضافة الزوجات والأبناء القصر على رخصة إقامة رب الأسرة، تتضمن تعبئة نموذج الطلب ومطابقة المعلومات للواقع حسبما هو مدون في جواز السفر. وتشمل أيضًا على توقيع النموذج من رب الأسرة وإحضار جواز سفر الزوجة والأبناء المراد إضافتهم تعلوه تأشيرة دخول صادرة من السفارة السعودية؛ للإقامة مع ولي أمرهم أو المستند النظامي لإضافتهم.



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كما يجب إحضار صورة مستقلة وملونة بمقاس «4×6» لكل فرد من أفراد العائلة، وإحضار أصل إقامة رب الأسرة المطلوب إضافتهم إليها. وفي حال كانت ديانة الزوجة المطلوب إضافتها مختلفة عن ديانة الزوج، فيجب حصولها على إقامة مستقلة برسمها المقرر نظاما وقدره 500 ريال.