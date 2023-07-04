شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إفاقته من الغيبوبة ل 4 سنوات..شاهد:إعلامي سعودي يروي تفاصيل أول لقاء له مع أبناءه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد إفاقته من الغيبوبة ل 4 سنوات..شاهد:إعلامي سعودي يروي تفاصيل أول لقاء له مع أبناءه

روى الإعلامي الدكتور فارس أبوبطنين تفاصيل اللحظات المؤثرة لأول لقاء له مع أبناءه بعد إفاقته من غيبوبة وفقدان ذاكرة استمر لمدة 4 سنوات. وقال خلال لقاء له مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية:" بعد إفاقتي من الغيبوبة سألت عن أبنائي، وتذكرت عملي الإعلامي والتجاري وزملائي في الرياض". بقية التفاصيل في الاسفل وكشف عن ردة فعل عائلته وأبنائه بعد شفائه قائلا:" العائلة شعروا بفرحة لا توصف". وتابع:" عندما وقع الحادث كان ابني عبدالرحمن عمره 7 أو 8 أشهر، وعندما رأيته بعد إفاقتي من الغيبوبة واستعادة الذاكرة كان عمره نحو 5 سنوات". وأضاف:"الحمد لله، والله يحفظه لي، رجل، والأسرة قاموا بتربيته مثل ما كنت أتمنى وأفضل". بعد غيبوبة وفقدان ذاكرة لمدة 4 سنوات.. الإعلامي د.فارس أبوبطنين يروي بتأثر تفاصيل اللحظات المؤثرة لأول لقاء له مع أبناءه #برنامج_ياهلا https://t.co/G8540qPptE

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