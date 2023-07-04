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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: ردة فعل مسنة مصرية تفاجأت بشاب سعودي يشبه ابنها المتوفي في مكة

وثق مقطع فيديو ردة فعل امرأه مصرية عندما شاهدت شاب سعودي يشبه ابنها المتوفي في مكه المكرمة.

وأظهر الفيديو الشاب يقبل رأس المرأة المسنة، فيما بكت الأخيرة مرددة " ابني يابني ابني".

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وقال الشاب خلال الفيديو: " كان عندها ولد تذكرته، في الجنة إن شاء الله"، وردت السيدة "مات يوم 5 يناير.. جدع ..جدع "، في إشارة إلى ابنها المتوفي.

وفي اللقطات التالية من الفيديو ظهر الشاب وهو يهدي السيدة شماغه وعقاله، وطلب منها أن تعتبره مثل ابنها، وأخبرها أنه سيعطيها رقم هاتفه وسيزورها في مصر.

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