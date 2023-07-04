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عدن - ياسمين التهامي - لكل مقيم.. مفاجأة من الجوازات السعودية..يمكنك دخول السعودية بعد إنتهاء تأشيرة الخروج والعودة

تعتبر تأشيرات الخروج والعودة أحد الجوانب الهامة للمقيمين والعمالة الوافدة من جميع الجنسيات والعاملين في المملكة العربية السعودية“.

تهدف هذه التأشيرات إلى تنظيم وتسهيل سفر المقيمين والعودة إلى المملكة بشكل قانوني. وفي هذا السياق، قامت الإدارة العامة للجوازات بتحديث سياسات وضوابط التأشيرات لتحقيق أفضل خدمة ممكنة ومراعاة مختلف الظروف والاحتياجات للأفراد.

متطلبات تأشيرة الخروج والعودة.

بقية التفاصيل في الاسفل

تم وضع شروط وضوابط لتأشيرات الخروج والعودة من قبل الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية. وتهدف هذه الشروط إلى ضمان سلامة السفر والعودة للمقيمين والعاملين في المملكة. وفيما يلي نظرة عامة على بعض هذه الشروط:

1. مدة العودة وتأشيرة العمل الجديدة

كل من يخرج من المملكة العربية السعودية ولا يعود في الوقت المحدد، سيتم منعه من دخول المملكة لمدة ثلاث سنوات. ولكن يُسمح لصاحب العمل بالدخول إذا كان يحمل تأشيرة عمل جديدة، وتحتسب المدة الزمنية من تاريخ انتهاء التأشيرة السابقة وتعتمد على التاريخ الهجري.

2. الظروف الطارئة وتأشيرة الخروج والعودة.

في حالة حدوث ظروف طارئة تستدعي الخروج والعودة قبل انتهاء صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، يُسمح بدخول المملكة بتأشيرة عمل جديدة. ولكن يجب الالتزام بإبلاغ الجوازات بالظروف الطارئة وتقديم الوثائق الداعمة للحصول على الموافقة.

3. تحديد تاريخ تأشيرة الخروج والعودة

إذا كانت تأشيرة الخروج والعودة تحتسب بالأشهر، فإن صلاحيتها هي ثلاثة أشهر للسفر من تاريخ الإصدار. وإذا تم تحديدها بالأيام، يتم حسابها من تاريخ الإصدار وحتى التاريخ المحدد...