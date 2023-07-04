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شبوة.. اندلاع مواجهات قبلية في الصعيد على ذمة قضية ثأر

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المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت مواجهات قبلية بمديرية الصعيد الواقعة إلى الشرق من مدينة عتق مركز محافظة شبوة (جنوبي شرق اليمن)، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
 
وقالت مصادر محلية، الاثنين، لـ "يمن شباب نت " إن مواجهات مسلحة اندلعت بين مجاميع من قبيلتي آل النوبة وآل الحاتلة إثر قضية ثأر قبلي، أسفرت عن إصابة الضابط في قوات الانتقالي (عادل الحاتلة) بجروح بليغة.
 
وأضافت أن إصابة الحاتلة استدعت نقله للعلاج بمدينة المكلا في محافظة حضرموت.
 
ومنذ سيطرة قوات الانتقالي على شبوة في أغسطس من العام الماضي، تشهد مركز المحافظة ومديرياتها فوضى أمنية وعودة قضايا الثأر إلى الواجهة في ظل صمت مريب من قيادة السلطة المحلية التي لم تحرك ساكنا إزاء ذلك.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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