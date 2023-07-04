[ تعز.. الجيش اليمني يصد هجوماً لمليشيا الحوثي في محيط الدفاع الجوي ]

صدت قوات الجيش الوطني، هجوماً شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعها في محيط الدفاع الجوي، شمالي غرب تعز (جنوب غربي اليمن).



وقال مصدر عسكري في محور تعز لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي شنت هجوما عنيفا على مواقع قوات الجيش بمحيط الدفاع الجوي، شمالي غرب مدينة تعز.



وأوضح المصدر ـ الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام ـ أن الهجوم الذي بدأ عند مساء أمس واستمر لساعات على فترات متقطعة، استخدمت فيه المليشيا مختلف أنواع الأسلحة.



وأشار المصدر إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر مليشيا الحوثي وإصابة آخرين، فضلا عن خسائر في العتاد العسكري.



يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل مليشيا الحوثي تحشيد قواتها إلى جبهات محيط مدينة تعز في مسعى لتشديد الخناق عليها في تحدٍ سافر للجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار في عموم البلاد.

