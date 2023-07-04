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عدن - ياسمين التهامي - صانعة محتوى سعودية .. تنصح النساء بتزويج زوجها بالثانية والثالثة وتكشف عن سبب غريب

نصحت صانعة محتوى، في مقطع فيديو متداول، النساء، بتزويج زوجها بامرأة ثانية، قائلة "إذا تزوجتي بعد 9 سنوات شوفي عروسة ثانية لزوجك عشان تنغث معاكي".

وأضافت: "بالنسبة للحريم اللي رافضين يجوزوا زوجهم بامرأة ثانية وثالثة، تعالي أنا أقنعك، أنتي لما تتجوزيه وتوصلي 10 سنين، تنغثي منه، ومن كلامه ومن حركاته، وأسلوبه".

بقية التفاصيل في الاسفل

وتابعت : "خليكي ذكية، أنتي توصلي 9 سنين، أنتي جوزيه، لأنك أنتي توصلي 10 سنين، هتنغثي، هاتي واحدة تشاركك همومك وتنغث معاكي، هو يتشاكل معاكي، يتشاكل معاها، واحدة تشيل معاكي نص الحمل".

وأضافت: تقولي لا أغار، تغاري على ايه، هو وكرشه ورأسه المكعبة، طفشتوا منه أنتوا الاتنين، جيبوا قهوة وحلى وحشوا فيه".